Inaugurou em Vilhena no último sábado 11, a Haus Carvalho, uma loja especializada em calçados femininos. Com preços que variam de R$ 69,99 a R$ 189,99, a marca trabalha com produtos exclusivos, havendo apenas dois pares por numeração.

Sob o comando da empreendedora Hausblene dos Santos Gonçalves Carvalho, a empresa é uma marca própria e tem o objetivo de proporcionar as mulheres uma experiência única ao calçar um sapato. “Buscamos fazer com que ao colocar um sapato, a cliente tenha sua autoestima elevada, que saiba que com o sapato certo ela alcançará lugares que nunca chegou, porque se sente segura, amada e cuidada. Esse é nosso maior diferencial”.

A marca possui uma indústria que produz os calçados exclusivos da Haus Carvalho. Nela não há repetição de coleção, além de haver apenas dois pares de cada número. “Se você escolher um modelo saiba que apenas você e mais uma mulher terá esse modelo nesta numeração. Outro diferencial da nossa empresa”.

A marca existe há dois anos e foi criada em um momento de crise quando a vilhenenses morava na cidade de Rio Branco (AC). “Meu marido ficou desempregado, daí tivemos a ideia de criar uma marca de sapatos diferenciada. Devido a pandemia e o aumento no custo de vida na capital, retornamos para a nossa cidade e damos continuidade ao nosso empreendimento”.

Na Haus Carvalho você encontra scarpin, rasteirinha, sapatilha, sandália de salto, Anabela, tênis, sapatos com saltos bloco, 07 e 10, além de atender encomendas de empresas.

E durante esta semana de inauguração você irá encontra rasteirinha e sandálias a R$ 34,99, sapatilhas a R$ 50,00 e qualquer outro modelo de luxo por R$ 99,99.

Não perca tempo e faça uma visita, a Haus Carvalho está localizado no 1º piso, sala 06, logo na entrada do Park Shopping de Vilhena. Para acompanhar as novidades, siga a loja no Instagram.