Na noite desta quarta-feira, 15, a Secretaria Municipal de Saúde de Cerejeiras, divulgou o boletim epidemiológico, onde confirma que o município tem 58 casos de coronavírus e 4 mortes.

Confira:

Casos Confirmados: 58

Casos Confirmados Ativos: 19 (em quarentena domiciliar)

Curados: 35

Óbitos Covid-19: 4

Casos Suspeitos: 5 (Exames coletados – aguardando resultado)

ESCLARECIMENTO: A Secretaria Municipal de Saúde – SEMSAU confirma 12 (doze) novos casos de Coronavírus em Cerejeiras, 11 (onze) foram confirmados por meio do exame RT-PCR realizado pelo Laboratório Central de Rondônia – LACEN e 1 (um) por meio da realização de teste rápido.

Portanto, dos 30 casos que figuravam como suspeitos no Boletim anterior, 11 tiveram resultado positivo, 14 negativos e 5 ainda aguardam divulgação de resultados.

Hoje, também se confirma o 4º óbito por Coronavírus em Cerejeiras. Trata-se de uma paciente que necessitava viajar com frequência para realizar tratamento oncológico, retornou de viagem a Cerejeiras no início do mês de julho, na mesma semana não se sentindo bem foi acolhida no Hospital Municipal São Lucas em decorrência de fortes dores de cabeça, na sequência foi encaminhada para Cacoal para realizar exame de imagem, quando retornou apresentou sintomas gripais, então foi submetida a realização de teste rápido o qual deu positivo para Coronavírus, foi medicada conforme protocolo e encaminhada para tratamento domiciliar, posteriormente foi necessária a intervenção com internação por algumas horas para receber medicação intravenosa no Hospital, no Boletim do dia 12/07 informamos que ela havia sido liberada para continuar o tratamento em casa e hoje, infelizmente, ela veio a óbito.