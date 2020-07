Na tarde de terça feira, 14, no local conhecido como “porto do cemitério”, porto clandestino localizado no Bairro Cristo Rei, em Guajará Mirim RO, uma equipe da Polícia Federal (PF) flagrou uma embarcação vinda da Bolívia no momento em que eram descarregados 5.500 maços de cigarros de origem estrangeira.

Três homens, sendo dois de origem brasileira e um de origem boliviana faziam o transporte dos cigarros do barco até um veículo Gol que estava às margens do rio.

Os conduzidos foram levados à Delegacia de PF em Guajará Mirim, onde foram autuados em flagrante pelo crime de contrabando, crime previsto no Art. 334-A. Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.

Após serem ouvidos pelo Delegado de plantão foram encaminhados para o exame de corpo de delito e posteriormente ao presídio em Guajará Mirim, onde ficarão à disposição da justiça.

A mercadoria apreendida, bem como o veículo e embarcação serão entregues à Receita Federal do Brasil para as medidas legais cabíveis, dentre elas o perdimento dos bens, além de multa.

A ação ostensiva ocorre no âmbito da operação “Fronteira Fechada”, que visa a fiscalização em toda a extensão da fronteira Brasil e Bolívia, para reprimir os crimes transfronteiriços.