A.O.S., de 48 anos, foi preso pela Polícia Militar (PM), na noite de sábado, 18, por volta das 21h10, por estar dirigindo embriagado, em Vilhena.

Segundo consta no boletim de ocorrência, uma guarnição fazia ronda de rotina pelo Bairro Jardim das Oliveiras, quando na Avenida Presidente Nasser com a Rua Mato Grosso, os militares avistaram um homem que conduzia um carro VW Gol, de cor preta, placa de Vilhena, com os faróis apagados.

Com isso, foi feita abordagem e condutor apresentava sinais de embriaguez. O motorista foi convidado a fazer o teste do bafômetro, no qual o resultado apontou que estava embriagado.

Diante dos fatos, o condutor foi levado para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) e apresentado ao delegado de plantão.