O Centro de Convivência do Idoso de Colorado (CCI), realizou na semana passada uma “Festa Julina” itinerante. Com a pandemia, a equipe organizou grupos para visitar os idosos e entregar guloseimas.

Caracterizados com vestimentas da festa, os colaboradores da ação levaram um carro de som e realizaram algumas dinâmicas com os participantes que encontram-se isolados. Na ocasião, os idosos tiraram fotos e receberam cestas com comidas típicas.

O arraiá contou com apoio da equipe do Programa Criança Feliz, Centro de Referência de Assistência Social (Creas) e Centro Coloradense de Infância e Adolescência (CCIA). Confira as fotos.

>>>>>>>>>> Clique na imagem para ampliar >>>>>>>>>>>