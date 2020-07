Nome comentado no município de Parecis, na região da zona da mata rondoniense, o servidor público Lutero Paraíso quer que o pleito eleitoral deste ano, que excepcionalmente será em novembro, seja marcado pela verdade aos munícipes.

Ele explica que o momento não é um dos melhores para falar em política devido à pandemia que o mundo enfrenta, mas que é necessário que as eleições tenham o tom do que é verdadeiro, no quesito projetos em favor do município.

Lutero informou que nos próximos dias fará o lançamento oficial de sua pré-candidatura e reiterou seu compromisso em buscar melhorias para Parecis, dando de sí o melhor que puder.

Filiado ao DEM, Lutero elogiou às autoridades pela prorrogação das eleições.

“Esperamos que o melhor aconteça em breve e que nossa sociedade possa voltar a vida normal o quanto antes e em segurança. Contudo, no que tange ao processo eleitoral, temos que ter muita responsabilidade no que fazer e dizer aos nossos munícipes”, salientou.

Em mensagem enviada ao Extra de Rondônia, ele concluiu dizendo que “Deus abençoe a cada um. Sou pré-candidato a prefeito e, com fé e determinação, vamos ao cenário político com força e ousadia, oferecendo sempre o melhor para uma gestão de responsabilidade aos cidadãos de Parecis. Deus abençoe nossa cidade, Deus abençoe a nação”.