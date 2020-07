Não é novidade que quando a Unesc lança um novo curso em uma das suas unidades educacionais, a credibilidade obtida ao longo de sua história está presente e certamente faz diferença quando o aluno escolhe a faculdade em que irá cursar nível superior.

Desde que foi criado em 2018, o curso de direito da Unesc de Vilhena vem se destacando pelo elevado nível do corpo docente. Uma “tradição” que a faculdade mantém há 35 anos.

São oito professores, sendo três homens e cinco mulheres, que levam o conhecimento científico atualmente há mais de 200 alunos, divididos em sete turmas nos turnos vespertino e noturno.

A formação do corpo docente influencia diretamente a qualidade do ensino oferecido pela instituição, que prioriza e estimula a qualificação de seus professores. Para se ter uma ideia, no curso de direito, todos os professores são especialistas – Lato Sensu (Programas de Especialização e MBA) e 60% possui ou está cursando pós graduação Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado).

Fora das salas de aula, todos os professores tem importante atuação em áreas que agregam valor ao curso por proporcionarem relevante integração com a realidade de outros setores da sociedade, alcançados pelo Direito.

O professor Vitor Marçal, que também é coordenador do curso, possui formação na área de filosofia e é mestre em Direito Negocial. Outra professora com formação interdisciplinar é a professora Liduina Girão, Bacharel em serviço social, que além da docência na Unesc, atua diretamente nas questões que envolvem o menor infrator, com amplo conhecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente em Vilhena.

Nesse quesito, o professor Fabio Henrique Fernandez de Campos, formado pela PUC do Paraná, oferece uma visão ainda mais ampla da aplicação das leis. Ele atua como delegado regional da Polícia Civil, o que lhe proporciona a convivência com casos criminais das mais variadas tipificações e seus reflexos sociais, cotidianamente.

O professor Vinícius de Medeiros Marçal é mestre pela Universidade de Lisboa, título internacional validado pela UFMG e acumula grande experiência extrajudicial, atuando como responsável por um Cartório em Comodoro (MT).

A professora Rafaela Geiciani Messias é mestre pela Universidade de Marília e adquiriu larga experiência em Direito Civil, atuando como advogada em Vilhena. O departamento também conta com as professoras Aline Coutinho Albuquerque Gomes Leon, que tem larga experiência na advocacia empresarial e é mestranda em Direitos Humanos pela Unijuí/Unesc e a professora Sônia Aparecida Salvador, que vem se destacando na advocacia local.

O know how dos professores foi decisivo para a implementação urgente dos mecanismos de ensino remoto, necessários nesse momento de pandemia. Apesar das dificuldades naturais de um processo urgente como foi a adequação às aulas online, o corpo docente imprimiu um ritmo de trabalho capaz de atender em bom nível as necessidades dos alunos durante esse semestre, resultando inclusive em trabalhos acadêmicos que ganharam repercussão nas redes sociais.

A Unesc, que no ano passado foi reconhecida como a melhore faculdade particular de Rondônia, enfatiza a importância de acreditar no professor como instrumento de mudança a partir do conhecimento. “A qualificação científica e profissional, conjugada com a experiência do corpo docente do curso de direito, proporciona aos acadêmicos um estudo aprofundado cientificamente, além de uma visão prática e interdisciplinar da área jurídica”, disse o coordenador do curso, mestre Vitor Marçal.

O diferencial do curso de direito da Unesc é a fusão entre o rigor na preparação acadêmica e a relevância dada ao lado humano e existencial de cada aluno. Além disso, o desenvolvimento de projetos de extensão, minicursos, eventos científicos, professores disponíveis e qualificados, biblioteca virtual equipada, estrutura física adequada e sistema virtual moderno, fazem o curso de direito da Unesc, apesar de jovem, se destacar no cenário regional.