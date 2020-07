As 29 escolas municipais de Vilhena iniciaram nesta segunda-feira, 20 de julho, a montagem dos mil kits alimentícios que serão doados aos alunos matriculados na rede.

Os produtos que compõem a cesta estão sendo entregues nas unidades de ensino pela Secretaria Municipal de Educação (Semed) desde a última sexta-feira, 17 de junho.

“Estamos finalizando mais uma etapa desta ação e, ainda nesta semana, esses alimentos serão doados aos pais ou responsáveis dos alunos que estão cadastrados no ‘Bolsa Família’, ou que se encontram em situação de vulnerabilidade social, conforme o levantamento feito pelos gestores escolares”, explica o secretário municipal de Educação, professor Willian Braga.

De acordo com Edilaine Andrade, nutricionista da Semed, que esteve visitando algumas unidades de ensino para acompanhar as montagens dos kits, os alimentos utilizados são de estoque e foram distribuídos entre as 29 escolas municipais, totalizando a montagem de mil cestas.

As doações desses alimentos terão cobertura legal através da Lei n° 13.987/2020, publicada no dia 07 de abril, que autoriza, em caráter excepcional, a distribuição tanto dos alimentos que já existem em estoque, quanto dos que vierem a ser adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), enquanto durar o período de suspensão de aulas em virtude do estado de emergência em Saúde. Consulte a lei completa no link: http://www.in.gov.br/web/dou/-/lei-n-13.987-de-7-de-abril-de-2020-251562793?inheritRedirect=true

Conforme as orientações da cartilha do Pnae, toda a ação tem acompanhamento do Conselho Municipal de Alimentação Escolar (CAE) de Vilhena.