O aplicativo Ligue Certo em parceria com Paulo’s Burguer está sorteando um telefone Xiaomi Redmi Note 9 Pro e 10 Mr Picanhas. O sorteio acontece no dia 20 de setembro.

Para participar basta seguir o perfil do instagram do Ligue Certo, Euro Imports e Paulo’s Burguer de Cacoal e Vilhena, baixar e avaliar o app do Ligue Certo e Paulo’s Burguer, além de marcar um amigo ou empresa local no post oficial do sorteio. E mais, a pessoa que o ganhador marcar ganha R$ 100,00.