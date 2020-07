O médico Luís Alberto Valdez, 67 anos, que exerce atividades no Hospital Regional (HR), é mais um profissional de saúde infectado pela covid-19 em Vilhena.

Ele está no centro do covid do HR, respira sem aparelhos, mas tem 60% do pulmão comprometido.

Ao Extra de Rondônia, Valdez, que é Clínico geral e endrocrinologista, informou que será transferido nesta sexta-feira, 24, para o hospital São Matheus, de Cuiabá (MT).

Em dezembro de 2019, ele foi um dos médicos homenageados na Câmara de Vilhena com Moção de Aplausos em função de seu relevante trabalho em prol da saúde do município (leia mais AQUI).

NA UTI DE CACOAL

O também médico Jânio Marques Vieira de Souza, de 47 anos, do HR de Vilhena, está na UTI da Unimed em Cacoal após o agravamento do seu caso ao testar positivo para covid-19.

MAIS 18 INFECTADOS NESTA QUINTA

Vilhena registrou 18 novos casos confirmados de covid-19, sendo oito por RT-PCR, oito por teste rápido e dois por vínculo epidemiológico. Além disso, a cidade registrou 31 novos casos suspeitos e 26 recuperados.

Dessa forma, Vilhena registra até as 19h de hoje: 1.042 casos confirmados de vilhenenses, 6 positivados moradores de outras cidades, 16 óbitos de vilhenenses, 5 óbitos de moradores de fora e 175 casos suspeitos. Há atualmente no município 221 casos ativos de moradores de Vilhena, bem como 805 já recuperados e 6 transferidos.