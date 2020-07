A partir da segunda-feira, 27 de julho, os moradores de Chupinguaia, na região sul de Rondônia, deverão respeitar o novo decreto que tem por finalidade evitar o avanço da covid-19 nesse município.

A informação foi repassada ao Extra de Rondônia pela prefeita Sheila Mosso em entrevista exclusiva realizada na manhã desta sexta-feira, 24.

A decisão ocorreu após a prefeita se reunir, no gabinete, com representantes da sociedade organizada e empresários devido ao aumento expressivo de pacientes infectados pela doença nos últimos dias.

Participaram da reunião César Romero (representante da Associação dos Comerciantes), representantes do frigorífico Marfrig, secretária de saúde e outros profissionais, como médicos, enfermeiros, o presidente da Câmara de Vereadores Vanderci de Paula e o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Kenny.

Conforme dados da secretaria municipal de saúde, em apenas seis dias (18 a 24 de julho, Chupinguaia registrou 31 pacientes contaminados.

Na reunião foram analisadas estratégias para conter o avanço do covid-19 o que evitará o fechamento do comércio.

“É primordial que os proprietários dos comércios e a própria população ajude a evitar a propagação do vírus que cresceu assustadoramente em Chupinguaia. Temos que agir para evitar medidas mais drásticas como o fechamento do comércio e outras atividades que comprometem a economia do município. Conto com a cooperação e apoio de todos com as medidas de saúde, como o uso obrigatório de máscara ao sair na rua e entrar em estabelecimentos comerciais, além da higienização das mãos com álcool em geral e manter o distanciamento”, disse a mandatária municipal.

De acordo com ela, o novo decreto será publicado na segunda-feira, 27, e prevê – entre outros itens – a proibição da venda de bebidas alcoólicas durante 14 dias.

CASOS REGISTRADOS

De acordo com o boletim informativo da secretaria de saúde, nesta quinta-feira, 23, foram registrados 78 casos confirmados, sendo 54 ativos e 24 curados; 18 aguardam resultado e 546 foram descartados.