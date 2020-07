Mesmo durante a pandemia do novo coronavírus, os cooperados da Sicoob Credisul continuam ativos, realizando suas transações financeiras. Agora, muito mais pelos canais digitais, é o que indica o levantamento feito pela cooperativa.

De abril a julho de 2020, a quantidade de transações feitas pelo smartphone, através do App Sicoob aumentou 41%, enquanto as feitas pelo computador ou notebook, através do Internet Banking, 10%, totalizando um aumento de 51% do uso dos canais digitais. Durante o período, os canais digitais foram responsáveis por 86,69% das transações totais da Sicoob Credisul.

A Sicoob Credisul tem incentivado seus cooperados a utilizarem os canais digitais e evitarem sair de casa, durante o período de isolamento social provocado pela Covid-19.

Pelo App Sicoob, além de fazer pagamentos, transferências, recarga de celular, os cooperados também podem adquirir produtos e serviços, como crédito, fazer investimentos, seguros, consórcios e previdência. Podem ainda tirar dúvidas com a Alice, a assistente virtual do Sicoob, sem a necessidade de intermediação da Central de Atendimento, como, por exemplo, consultas relativas ao cartão de crédito, efetivação de transações financeiras, dicas de educação financeira, entre outras.

Em nível nacional, o sistema Sicoob obteve crescimento no uso dos canais digitais de 37% no período de pandemia. Somente em maio de 2020, os canais digitais foram responsáveis por 84,46% das transações totais do Sicoob. Ainda em relação às transações totais, o celular foi responsável sozinho por 63,82% destas transações.