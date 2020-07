Nesta sexta-feira, 24, a redação do Extra de Rondônia recebeu vídeos de moradores de Colorado do Oeste, onde mostram que o fogo tomou conta do lixão a céu aberto, afetando o meio ambiente e também a saúde da população.

O fogo provoca danos irreparáveis ao meio ambiente, a fumaça, oriunda da queimada provoca doenças respiratórias nas pessoas principalmente crianças e idosos.

Grande parte do município está sendo encoberto constantemente por uma terrível fumaça preta que prejudica e ataca a saúde da população e a visibilidade do trânsito.

De acordo com um dos moradores que gravou um dos vídeos, essa prática de colocar fogo no lixão, é rotineira, já foram feitas diversas reclamações, até mesmo no Ministério Público, mas até o momento nenhuma providência foi tomada em relação ao caso.

Todavia, enquanto as autoridades não tomam ciência que a população está sendo prejudicada, moradores ficam à mercê da fumaça e fuligem, além do mal cheiro que exala do local.

https://

https://

https://