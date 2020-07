O deputado estadual Eyder Brasil cumpre agenda no interior do Estado, e na quinta-feira 23, visitou o 2º Batalhão de Polícia Militar de Ji-Paraná (BPM), onde destinou emenda parlamentar no valor de R$ 27 mil para reforma do auditório, aquisição de bebedouro e climatização do local.

Desde o início do mandato, o parlamentar que é membro da Comissão de Segurança Pública na ALE, tem priorizado as forças policiais. A destinação do recurso é mais uma celebração deste reforço.

O major Yuri Frota, agradeceu o investimento no batalhão e afirmou que o auditório é uma ferramenta muito importante aos policiais, pois são realizados instruções e cursos de capacitação.

MAIS INVESTIMENTOS



O sargento Eyder Brasil reiterou que também esteve visitando o 2º GP de Mirante da Serra, e realizou gestão junto a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania, na construção do novo grupamento.