Mais três casos de estelionato foram registrados junto a Unidade Integrada de Segurança Pública de Vilhena (Unisp) na última segunda-feira 27.

O primeiro foi de W.P.O., 35 anos, que há 15 dias havia procurado uma concessionária de veículos para adquirir um consórcio, porém ao checar seu CPF descobriu que possuía dividas com a operadora de telefonia Oi nos valores de R$ 145,59 e R$ 132,59. A vítima afirmou não conhecer tais dividas e acredita ter tido os dados usados por um estelionatário.

O segundo caso foi de S.M.R., 40 anos, que estava em busca de um carro para comprar na internet. Após algumas pesquisas encontrou um Fiat Uno no grupo do Facebook “Compra e Venda Pimenta Bueno”. Ao contatar o vendedor identificado por Leomar Nunes, ambos entraram em acordo e a vítima cedeu RG, CPF e comprovante de residência de seu filho para concluir a compra.

Na negociação, ficou acertado que S.M.R. daria uma entrada de R$ 900,00 e pagaria 36 parcelas de R$ 237,71. Ao realizar o depósito na conta de Jorge Arcanjo do Espirito Santo, o suposto vendedor prometeu entregar o veículo no dia seguinte, pois o mesmo estava em Ariquemes. Com isso, o homem parou de responder as mensagens da compradora e a bloqueou.

O outro caso foi de J.T.F. 59 anos, que recebeu via WhatsApp uma mensagem de alguém se passando por sua filha e pedindo R$ 2,5 mil para pagar uma conta, pois o aplicativo do seu banco não estava funcionando.

A vítima então realizou a transferência em nome de Josilene Ribeiro. Com isso, a esposa de J.T.F. entrou em contato com a filha para certificar o empréstimo, porém a filha negou e o casal descobriu que havia caído em um golpe.