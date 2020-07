Na manhã de segunda-feira 27, S.F.S., 58 anos, estava conduzindo uma motocicleta na Avenida Perimetral quando ao aproximar-se de um quebra-molas colidiu com a traseira de um caminhão.

De acordo com o Boletim de Ocorrências (B.O), o motorista do caminhão havia reduziu a velocidade para passar pelo quebra-molas quando foi atingido pelo motociclista.

Com o impacto, o motociclista sofreu lesões leves, porém foi encaminhado para o Hospital Regional de Vilhena por reclamar de fortes dores. Ao realizar o teste do bafômetro ficou comprovado que o motociclista estava com 0,93 de álcool no sangue, já o condutor do caminhão teve o resultado zero.

Diante dos fatos, o caso foi registrado junto a Unidade Integrada de segurança Pública de Vilhena (Unisp).