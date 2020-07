Na manhã desta quarta-feira, 29, A.S., de 45 anos, procurou a delegacia de Polícia Civil de Vilhena, para registrar que havia sido vítima de roubo.

De acordo com a vítima, contou que estava dormindo no pátio de um posto de combustível as margens da Avenida Celso Mazutti, quando foi acordado por dois homens, um deles de posse de uma arma de fogo que anunciou o assalto, levando sua carteira com documentos pessoais, entre outros objetos.

A vítima não soube precisar as características dos suspeitos e nem como fugiram do local.