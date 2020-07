O vereador Samir Ali (Podemos), representou o Legislativo na entrega de um carro à Associação Agente Mirim de Vilhena.

A aquisição foi feita pela prefeitura, através de emenda impositiva de R$ 60 mil destinada no final de 2019 por Samir no parlamento local. Outros produtos para a entidade também foram adquiridos com o que sobrou do valor da emenda.

A entrega do veículo contou a presença de representantes da entidade, como a presidente da associação Margareth Martendal, a professora Daliane Barichello, a tesoureira Sandra Brasnieski, entre outros.

Samir falou do papel fundamental da entidade. “O carro será de grande importância nas atividades da associação. Contem com meu apoio sempre!”, ressaltou.

Ouvida pelo Extra de Rondônia, Daliane Barichello, professora na Associação Agente Mirim desde 2010, informou que há muito tempo que a instituição tenta conseguir um veículo, já que as atividades, principalmente, burocráticas, são feitas com veículos particulares e que carro dará mais celeridades às ações.

“Agradecemos ao Samir pelo importante benefício que vai agilizar os trabalhos na entidade”, destacou.