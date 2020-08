Pela primeira vez ao longo dos 78 anos do Banco da Amazônia (BASA), foi aberto processo seletivo para escolha de novo membro da Diretoria Executiva da Instituição. O escolhido será o titular da Diretoria de Infraestrutura de Negócio (DINEG) e deverá atuar na sede do banco, em Belém (PA).

O Regulamento de seleção foi publicado na quinta-feira 06, no site do Basa, considerando a Legislação e Estatuto Social vigente e contempla interessados de todo o país.

De acordo com o documento divulgado, a Diretoria de Infraestrutura do Negócio tem a finalidade de promover a governança de Tecnologia da Informação (TI), definindo a arquitetura, o orçamento e o mapa de desenvolvimento tecnológico alinhando-os aos objetivos estratégicos da organização; prover o Banco de soluções e recursos de tecnologia da informação, realizando a gestão do desempenho de TI e garantindo a disponibilidade, qualidade, produtividade, competitividade, tempestividade e economicidade; administrar os processos de suporte operacional necessários à formalização dos negócios do Banco, gerindo os processos de pagamentos, arrecadação, compensação e a carteira de títulos de debêntures e ações dos fundos e recursos operados pelo Banco.

O diretor da DINEG é responsável ainda pelos processos de plano estratégico de TI; governança de TI; orçamento de TI; gestão e fiscalização de contratos TI; e desempenho de TI.

O período de inscrição é de 07 a 24 de agosto de 2020. As condições de participação encontram-se em https://www.bancoamazonia.com.br/index.php/selecao.