I.A.M., 51 anos, foi vítima de homicídio tentado na noite de sexta-feira 07, em uma bar no centro de Vilhena.

Segundo o Boletim de Ocorrências (B.O.), I.A.M. estava bebendo com o mecânico J.A.O., quando se desentenderam e o mesmo o golpeou por várias vezes na região do abdômen com um objeto ponte agudo.

Dos golpes, quatro atingiram a vítima sendo um na parte frontal do abdômen, dois na lateral e um na perna esquerda. Mesmo com as perfurações, a vítima entrou em seu veículo e foi até o Hospital Regional de Vilhena (HRV), onde os funcionários acionaram a polícia.

Ao conversar com I.A.M., o mesmo informou que o suspeito residia próximo ao Centro de Tradições Gaúchas de Vilhena (CTG). Uma guarnição se deslocou até o local, porém ao realizar uma busca em sua casa não o encontrou.

Diante dos fatos, um registro foi realizado junto a Unidade Integrada de Segurança Pública de Vilhena (Unisp) e o caso segue sob investigação.