Chupinguaia, na região sul de Rondônia, recebeu semana passada um respirador, que será utilizado em casos de pacientes contaminados com a covid-19.

O equipamento foi destinado ao município pelo Ministério da Saúde, através de intervenção da deputada federal Mariana Carvalho.

Autoridades municipais, liderada pela prefeita Sheila Mosso, agradeceram a visita da comitiva coordenada pela deputada.

“Nesse momento de pandemia, as ações para garantir atendimento às pessoas e ajudar a salvar vidas são essenciais. Nesse sentido, em Chupinguaia, oficializamos a entrega do respirador enviado pelo Ministério da Saúde ao Município após solicitação que fiz. Esperamos que não haja necessidade de ser usado, mas se precisar, a cidade poderá atender pacientes mais graves de covid-19 e contar com o equipamento que tem sido fundamental para a recuperação dos infectados. Agradeço às autoridades municipais que estão atentas às necessidades da população de Chupinguaia e em contato direto com nosso mandato, garantindo as conquistas que os munícipes precisam”, disse Mariana.