O que antes era expectativa, agora é oficial. Após a derrota para o Corinthians, a diretoria do Coritiba optou pela demissão do técnico Eduardo Barroca, que dirigiu o time nas quatro partidas do Brasileirão e não somou nenhum ponto.

A pressão pela troca do comando técnico era grande. Sem conseguir apresentar um futebol de qualidade na elite do futebol nacional, o presidente Samir Namur recebia mensagens diárias que pediam a saída do treinador.

O desgaste começou após o vice-campeonato estadual. Apesar da melhor campanha na fase de classificação, o Coxa jogou muito abaixo na decisão contra o Athletico e perdeu o título em casa.

No Brasileirão, as derrotas para o Internacional, Bahia e Flamengo pesaram na conta da comissão técnica. No começo da semana, Barroca teve uma reunião decisiva com a diretoria e ganhou mais um voto de confiança para o jogo diante do Corinthians.