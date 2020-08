Vilhena registrou um novo óbito de vilhenense com covid-19.

Além disso, foram identificados 11 novos casos confirmados de vilhenenses com covid-19, sendo 10 por RT-PCR e um por teste rápido.

Foram identificados ainda 15 resultados negativos. Dessa forma, Vilhena registra até as 18h de hoje: 2.788 casos confirmados de vilhenenses, nove positivados moradores de outras cidades, 39 óbitos de vilhenenses, nove óbitos de moradores de fora e 147 casos suspeitos.

Há atualmente no município 299 casos ativos de moradores de Vilhena, bem como 2.450 já recuperados e 12 transferidos.

O óbito registrado hoje é de paciente do sexo feminino com 81 anos, morador da Cohab. Internada na Enfermaria da Central de Atendimento à Covid-19 no dia 26 de agosto, o paciente evoluiu para sintomas graves e teve de ser internado na UTI, ainda sem necessidade de respirador, no dia seguinte. Com a piora nos sintomas teve de ser intubada na sexta-feira, 28. No entanto, neste sábado a paciente teve piora no quadro clínico e não resistiu.

Há 13 pacientes internados em isolamento na Central de Atendimento à Covid-19, sendo seis na UTI, dos quais quatro com necessidade de respirador, três do sexo masculino com 47, 53 e 67 anos e um do sexo feminino com 65 anos, bem como dois pacientes na UTI sem necessidade de respirador, um do sexo feminino com 65 anos e outro do sexo masculino com 71 anos.

Outros sete pacientes estão internados na Enfermaria da Central, sendo quatro do sexo masculino com 31, 41, 52 e 83 anos e três do sexo feminino com 44, 46 e 73 anos. Dos internados, todos têm resultado positivo para covid-19. A taxa de ocupação de leitos da Central de Atendimento à Covid-19 é de 36,1% (sendo 60% na UTI e 26,9% na Enfermaria).

54,5 MIL INFECTADOS EM RO

O Estado registrou até hoje 54,5 mil casos confirmados e 1.125 óbitos. No Brasil o número de casos confirmados já ultrapassou 3,846 milhões, com 120,4 mil mortes. No mundo são 25,1 milhões de casos confirmados e 845 mil mortes.