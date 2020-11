O técnico Abel Ferreira chegou e certamente gostou do que viu nesta segunda-feira (2).

De um camarote no Allianz Parque, o português viu o Palmeiras vencer o Atlético-MG por 3 a 0, pela 19ª rodada, a última do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

Raphael Veiga, Rony e Wesley foram os autores dos gols da vitória que impediu que o adversário resumisse a liderança.

Com o resultado, o Verdão foi a 28 pontos, na sétima colocação. O Galo, que poderia se beneficiar das derrotas de Internacional e Flamengo (ambos com 35 pontos), ficou com 32 pontos, na terceira posição do Brasileirão.

Ainda sob o comando de Andrey Lopes, o Palmeiras tratou de impor o seu futebol logo nos primeiros movimentos. A equipe teve mais volume de jogo e chegou ao gol aos 18 minutos do primeiro tempo, com Raphael Veiga.

Do outro lado, já no segundo tempo, o técnico Jorge Sampaoli pareceu não conseguir passar a importância da partida para os seus comandados. A equipe foi ao ataque de maneira desorganizada e levou dois gols em contra-ataques, com Rony e Wesley, aos 24 e aos 31 minutos da etapa final.

As duas equipes voltam a jogar pelo Brasileirão no domingo, já pela 20ª rodada, a primeira do returno. O Palmeiras enfrenta o Vasco, em São Januário; e o Atlético-MG encara o Flamengo, no Mineirão.