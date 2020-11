A equipe da Óticas Carol desenvolveu durante o mês de setembro o projeto “Faça uma Criança Feliz” para arrecadar brinquedos e oferecer consultas e óculos gratuitos a crianças com até 12 anos moradoras de Vilhena. A ação contou com o apoio do oftalmologista Ricardo Vieira da Clínica Especializada em Olhos e Pele (Ceop).

Representando a equipe da ótica, Camila Figueira Moraes de Oliveira e Luana Ribeiro visitaram a redação do Extra de Rondônia para explicar como funcionou o projeto e agradecer os apoiadores.

“O intuito era ajudar pessoas carentes da cidade. Tivemos muitos relatos de pessoas que tinham problemas oftalmo, porém não conseguem pagar uma consulta. Conseguimos a parceria com um especialista e a ótica forneceu a armação e as lentes gratuitas. Houve também a arrecadação de muitos brinquedos que foram entregues no dia 12 de outubro”, destacou Camila.

De acordo com as jovens, o critério de seleção se deu com visitas nas casas das famílias para certificar se precisavam da consulta e não podiam custear os gastos.

Segundo as representantes, o projeto com o oftalmologista atendeu 21 famílias, além da entrega de brinquedos nos bairros mais carentes para quase 150 crianças. “Gostaríamos de agradecer as empresas apoiadoras do projeto e o especialista. Cada ajuda valeu muito a pena”.