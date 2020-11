A 18ª edição da Jornada Científica realizada pela Unesc teve início na quarta-feira 04, movimentando o mundo virtual. Ao longo de três dias de programação, diversas oficinas, minicursos, palestras e outras atividades serão oferecidas de forma online aos acadêmicos e participantes inscritos no evento.

Neste ano, a Jornada Científica da Unesc tem como tema “Ciência, Tecnologia, Sociedade e Meio Ambiente (CTSA): Os Impactos da Pandemia (Covid-19)”. O evento é um espaço aberto para apresentação e publicação de resultados de pesquisa dos professores e acadêmicos, tanto da Unesc como de todas as demais instituições de ensino superior do Estado de Rondônia.

A jornada pretende ainda promover uma análise crítica e interdisciplinar da ciência e da tecnologia em um contexto social, com o objetivo de compreender os aspectos gerais do fenômeno científico-tecnológico e suas relações com a sociedade e vice-versa.

“Agradecemos todos os participantes, que colaboraram com a organização desta semana. É muito bom sentir o interesse dos alunos pela pesquisa. Por isso desejamos muito sucesso e que o resultado seja de muita aprendizagem, neste evento, que é uma verdadeira troca de experiências e saberes”, destacou a diretora geral da Unesc, Natividade Cury, no vídeo de abertura da Jornada Científica 2020.

Aos que quiserem acompanhar as palestras, minicursos e demais atividades, a Unesc está disponibilizando toda a programação da XVIII Jornada Científica no canal da instituição no YouTube – Unesc Rondônia: https://www.youtube.com/ channel/UCTMYy3Xuz8dPntOPT_ qBWEw

