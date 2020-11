A coleta seletiva no município de Colorado do Oeste já começou. A dificuldade a princípio era fazer contato com catadores, encontrar um local apropriado para fazer a separação e consequentemente compradores do material.

Todos esses entraves foram resolvidos, porém, o espaço de separação pensado, teria sido alguns imóveis de responsabilidade do município, mas logo foram descartados, inclusive o antigo Colégio Cecília Meireles, devida as aglomerações e além do local já está destinado para outras ações.

Foi então que ficou decidido provisoriamente, o Barracão do Viveiro Municipal pelas suas estruturas e pela distância da cidade, sendo considerado local ideal para fazer a triagem. Hoje, já acontece a coleta seletiva recebendo todo tipo de lixo eletrônico, além de papéis, papelões, plásticos e isopor.

Já nesta semana foi recebido um caminhão lotado de eletrônicos de Corumbiara e essas doações serão estendidas aos demais municípios vizinhos. Técnicos da Secretaria de Meio Ambiente, explicam que, a coleta será porta a porta e que isso ainda não virou realidade devido a pandemia e que também, diminuindo o volume, o lixão será desativado.

Contudo, Colorado conta ainda com uma prensa doada por uma empresa compradora de recicláveis de Colorado do Oeste que veio de Rolim de Moura, que já está no Barracão do Viveiro esperando somente adequações de energia para ser operada.

O município foi contemplado com um recurso do Ministério do Meio Ambiente com mais de R$ 841 mil, recurso esse que, será destinado exclusivamente para a construção de um galpão de triagem, a compra de dois caminhões e com a desativação do lixão, já tem verba para projeto na recuperação da área que poderá se tornar uma Área de Preservação Permanente (APA) com visitações.

Com os investimentos, o cidadão coloradense não precisará mais jogar fora os recicláveis, sendo possível leva-los até o Centro de Difusão Ambiental (CDA) ou diretamente no Barracão do Viveiro Municipal. Para entregar seus recicláveis, basta entrar em contato com a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Colorado do Oeste pelo WhatsApp (69) 99604.2151.