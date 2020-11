A professora de inglês do Colégio Unesc, Letícia Janayna Martins de Oliveira tem usado as redes sociais e diversos aplicativos para dar um “UP” nas aulas ministradas aos seus alunos do ensino fundamental II e médio.

“Challegens” no TikTok, postagens no Instagram e muito capricho e uso de mídias na apresentação das aulas tem feito a diferença e agradado os alunos. “Tento trazer dinâmicas para as aulas e incluir recursos da internet para tornar as atividades mais lúdicas e divertidas para os alunos. Nos posts nas redes sociais, por exemplo, busco trabalhar palavras comuns na mídia e de uso corriqueiro”, destaca a teacher do Colégio Unesc.

Em um ano em que a pandemia do novo coronavírus afastou, presencialmente, alunos e professores, as redes sociais tem contribuído para fortalecer a proximidade entre eles. A repercussão das postagens da @teacher.le, por exemplo, já atraíram quase mil seguidores para o perfil. Dicas de pronúncias, realização de quiz e enquetes fazem parte dos conteúdos publicados pela teacher e que tem atraído a atenção de seus alunos. Pelo aplicativo TikTok, por exemplo, professora e alunos já se divertiram criando e compartilhando vídeos curtos focados no estudo do idioma estrangeiro.

Graduada pela Unesc, com pós-graduação em didática do ensino superior, a teacher Letícia iniciou seus estudos da Língua Inglesa em 2004. De lá pra cá, já passou por instituições como Fisk e Abec e possui certificações pela University of Cambridge. Hoje busca ensinar tudo o que aprendeu aos seus jovens alunos, que já nasceram conectados.

