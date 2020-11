Vilhena registrou um novo caso confirmado. Dessa forma, Vilhena registra até as 20h de hoje: 4.101 casos confirmados de vilhenenses, nove positivados moradores de outras cidades, 68 óbitos de vilhenenses, nove óbitos de moradores de fora e 38 casos suspeitos.

Há atualmente no município 34 casos ativos de moradores de Vilhena, bem como 3.999 já recuperados e 15 transferidos.

A taxa de letalidade da pandemia em Vilhena é de 1,65%. No Estado a taxa ficou em 2,02%, no Brasil em 2,88%, na América do Sul em 3,04% e no mundo em 2,54%.

Há seis pacientes internados com covid-19 em isolamento na Central de Atendimento à Covid-19, sendo um na UTI sem necessidade de respirador do sexo masculino com 41 anos. Ainda outros cinco pacientes estão internados na Enfermaria da Central, três do sexo masculino com 42, 52 e 67 e dois do sexo feminino com 64 e 72 anos. A taxa de ocupação de leitos da Central de Atendimento à Covid-19 é de 13% (sendo 5% na UTI e 19,2% na Enfermaria).

73 MIL CASOS CONFIRMADOS EM RO

O Estado registrou até hoje 73 mil casos confirmados e 1.474 óbitos. No Brasil o número de casos confirmados já ultrapassou 5,653 milhões, com 162,2 mil mortes. No mundo são 50,2 milhões de casos confirmados e 1,256 mil mortes.