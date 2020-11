Na segunda-feira, 9, uma aposentada procurou a delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras, para registrar que foi vítima de golpistas no Estado do Rio de Janeiro – RJ.

Conforme boletim de ocorrência, a vítima contou que foi ao banco receber seu benefício no valor de R$ 1.040,00 – porém, quando sacou o dinheiro havia apenas R$ 760,00 de saldo.

Com isso, procurou o gerente do banco para averiguar o que tinha acontecido, e foi informada por ele que alguém havia feito empréstimo consignado no valor de R$ 16 mil na cidade do Rio de Janeiro com parcelas no valor de R$ 280,00.