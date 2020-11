Um dia antes da partida contra a Venezuela, pela 3ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2022 da América do Sul, Tite assegurou que o goleiro Ederson, do Manchester City, será o titular na posição para a partida de sexta-feira (13), no Morumbi, às 21h30.

Perguntado sobre os arqueiros convocados, o comandante brasileiro não poupou elogios: “Nós temos três grandes goleiros. Weverton fez e vem numa sequência no Palmeiras muito boa. Fez dois muito bons jogos. Falei isso pessoalmente aos três, juntamente com o Taffarel. Alisson é um excelente goleiro. Nós temos o Ederson que, nesse momento, passa por um grande momento técnico e físico. Então, nós não julgamos quem é melhor.”

Com essa questão resolvida, o técnico da seleção escolheu o time titular: “A equipe está confirmada. É a que iniciou o trabalho. Os nomes são esses. A preparação é de todos. Nós procuramos trabalhar todos os atletas porque a oportunidade, a necessidade vai acontecer, é inevitável. Nós vamos conversar agora.”

Dessa forma, Tite vai colocar em campo: Ederson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi; Allan, Douglas Luiz e Everton Ribeiro; Gabriel Jesus, Roberto Firmino e Richarlison.