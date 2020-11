A Polícia Federal (PF) no Estado de Rondônia está colocando em prática o seu planejamento operacional, buscando viabilizar a presença do efetivo em diversos municípios e distritos do Estado, atuando conjuntamente com outros órgãos envolvidos na organização e segurança das eleições.

As equipes policiais já iniciaram o deslocamento para as localidades abarcadas pelo planejamento, buscando imprimir uma atuação preventiva e repressiva no combate aos crimes eleitorais.

Neste ano, com o intuito de aumentar a segurança nas eleições, a PF/RO utilizará aeronaves remotamente pilotadas como ferramenta para inibir a prática de crimes eleitorais. Os drones irão sobrevoar as principais zonas eleitorais do Estado, ajudando a fiscalizar e combater crimes como boca de urna e transporte irregular de eleitores. Os equipamentos serão alocados em municípios estratégicos.

Além disso, a Polícia Federal irá monitorar, em tempo real, possíveis ocorrências geradas durante a realização das eleições e já vem trabalhando com diversas investigações de combate a crimes eleitorais.