Na tarde de sexta-feira, 13, dois vereadores da cidade de Pimenteiras do Oeste, se envolveram numa confusão na Casa Acolhedora e o caso foi na delegacia de Polícia Civil, de Cerejeiras.

Segundo consta no boletim de ocorrência, dois vereadores foram ao local e ao chegar uma terceira pessoa começou a gravar imagens com um celular, onde um dos dos vereadores falava sobre as cestas básicas que havia no abrigo.

Com isso, a responsável pela Casa foi chamada ao local e quando chegou observou que havia uma viatura da Polícia Militar (PM).

Assim que entrou na Casa a responsável foi questionada por um dos vereadores, sobre 12 cestas básicas que estavam naquele local.

A servidora respondeu aos vereadores que é normal guardar material de expediente da Semtas no abrigo, sendo 6 cestas básica e 6 kit higiene.

Contudo, quando a responsável estava entrando na Casa um dos vereadores empurrou o portão contra ela causando uma lesão no braço direito.

Ainda segundo o boletim, um dos vereadores disse que era da Comissão Fiscalizadora da Câmara, que era autoridade, entrava e saia à hora que quisesse do abrigo e queria saber onde estavam as cestas básicas do Cras.