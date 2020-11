O Vilhenense venceu na tarde deste sábado o Galvez por 4 a 0 no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena, e reencontrou o caminho das vitórias na Série D do Campeonato Brasileiro 2020.

A partida foi válida pela 12ª rodada da competição nacional. Atuando em casa, o Vilhenense foi ao ataque. Aos nove minutos, Cartilagem avançou em velocidade e foi derrubado pelo goleiro Gabriel na área.

O árbitro assinalou a penalidade. Na cobrança, Edilsinho abriu o placar para o Leão do Cone Sul. Aos 18′, Giovanni Melo cruzou na área e Paulo Henrique cabeceou para fazer o segundo. Em seguida, Douglas finaliza, mas o goleiro Gil fez grande defesa. Aos 47′, Marcelo recebe dentro da área, dribla seu marcador e finalizou, marcando o terceiro. Na volta do intervalo, o Galvez voltou pressionando.

Aos oito minutos, Marcelo acabou sendo expulso deixando o Vilhenense com um jogador a menos em campo. Aos 26′, Erick recebe livre, mas o goleiro Gil sai bem no lance e a zaga afasta o perigo. Aos 35′, Erick finaliza, o goleiro Gil espalma e a bola pega no travessão.

No minuto seguinte, Cartilagem puxou contra-ataque e tocou para Ricardo, que apenas escorou para o fundo das redes, marcando o quarto gol. Com o resultado o Vilhenense segue na sétima colocação e chegou aos 11 pontos.

Já o Galvez caiu para a quarta colocação com 20 pontos. Na próxima rodada, o Vilhenense volta no sábado diante do Ji-Paraná no estádio Biancão, em Ji-Paraná. O Galvez recebe no mesmo dia o Independente na Arena Acreana, em Rio Branco.