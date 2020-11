Todos os anos a Unesc abre as portas da instituição para receber alunos do ensino médio em uma visita por todo o ambiente acadêmico. Salas de aulas, laboratórios, biblioteca, sala Google, clínicas-escola, núcleo de práticas e todos os espaços são apresentados aos alunos que estão próximos de ingressar no ensino superior.

Neste ano, por conta da pandemia, os alunos não vão poder conhecer presencialmente a Unesc, mas a equipe da instituição, que é pioneira no ensino superior em Rondônia, achou uma excelente solução: o “Tour Virtual”.

Para o dia 27 de novembro, a Unesc planeja um mega tour e todos os alunos do ensino médio, de instituições de ensino públicas e privadas, já estão convidados. Ao longo do dia, serão realizados dois tours virtuais, o primeiro às 14h e o segundo no período noturno, às 19h. Na oportunidade serão sorteadas, entre os visitantes virtuais, 10 bolsas de estudo para todos os cursos da Unesc, exceto medicina.

“Neste ano a pandemia da Covid-19 não permitiu que recebêssemos os alunos do ensino médio aqui na Unesc, presencialmente, como gostamos de fazer todos os anos. Mas como a ansiedade dos alunos é bastante, para conhecer o ambiente acadêmico, encontramos como solução o tour virtual. Montamos uma verdadeira força tarefa na Unesc, para que os professores falem um pouco sobre o ensino superior, apresentem os laboratórios, os cursos e toda a estrutura da Unesc de forma virtual, online e ao vivo, interagindo com os alunos”, destacou a coordenadora pedagógica da Unesc, Suzi Ramires.

A inscrição para participar do “Tour Virtual” da Unesc podem ser feitas pelo portal da instituição na internet, pelo link https://ofertas.unescnet.br/ tourvirtual