Em uma emocionante entrevista ao Extra de Rondônia, a fisioterapeuta Angélica Labajos compartilhou a jornada de sucesso da Clínica “Arte de Cuidar”, que completa 10 anos de história em Vilhena, ao lado de seu esposo, o enfermeiro Antônio Andrade.

A clínica oferece atendimento de qualidade em diversas áreas, incluindo especialização em pós-operatório, tratamentos para dor, recuperação, reabilitação e estética funcional. Além disso, realiza exames gráficos laudados e conta com a experiente esteticista Zilma Coleraus, atuando há 9 anos na área facial e corporal, além da importante parceria com o médico especialista em cirurgia plástica, Dr. Marcelo Almeida.

“Foi um grande sonho que se tornou realidade com a ajuda dos nossos pais. É muito importante para nós mostrar a eles que conseguimos alcançar nossos objetivos”, revela Angélica, com orgulho.

História de conquista:

Angélica iniciou sua jornada em 2002, quando se mudou para Porto Velho para estudar fisioterapia. Após 10 anos de dedicação e especialização, conheceu Antônio e juntos começaram a planejar a Clínica “Arte de Cuidar”.

“Ele foi meu maior incentivador. Conversamos com meus sogros sobre abrir a clínica em Vilhena e todos apoiaram nosso sonho. Logo em seguida nos mudamos para cá”, relembra Angélica.

Em 2014, o sonho se concretizou com a abertura da clínica, após a reforma do espaço localizado na Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, nº 3461, no bairro Jardim América, em Vilhena. Desde então, a Clínica vem ganhando força no mercado, consolidando autoridade e credibilidade em seus atendimentos.

Sorteio especial:

E para celebrar o aniversário da Clínica “Arte de Cuidar”, Angélica Labajos realizará um sorteio especial em parceria com o site Extra de Rondônia. Serão sorteadas uma sessão de dermaplaning, uma sessão de drenagem linfática método Renata França e uma sessão de massagem facial método MSE Lifting Face.

Para participar, siga as regras no Instagram @extraderondonia. Para mais informações sobre a clínica e o sorteio, entre em contato pelo telefone (069) 3321–4836.