O vereador Wilson Tabalipa (PV), reeleito no último domingo, 15, para mais um mandato na Câmara de Vilhena ao conquistar 719 votos nas urnas, visitou a redação do Extra de Rondônia na manhã desta quinta-feira, 19, para fazer uma análise do seu desempenho na campanha eleitoral.

Policia Civil, Tabalipa disse que foi uma eleição difícil em decorrência do desgaste da política em geral e a expressiva quantidade de candidatos (mais de 200), mas conseguiu levar sua mensagem de dias melhores para o município através de visitas e o tradicional corpo a corpo junto aos vilhenenses. “O resultado nas urnas demonstra que nosso trabalho no Legislativo foi aprovado e assim continuará nesse segundo mandato, sendo favorável aos projetos importantes para Vilhena”, observa.

Ele, por outro lado, quer que a população tenha uma participação mais ativa nas atividades Legislativas, principalmente nas sessões da Câmara. “Isso fará com que o vilhenense esteja atento ao que seu representante faz na Casa de Leis. A participação popular nos destinos do município, cobrando as ações do vereador, é de fundamental para os rumos do município”, analisa.

O vereador disse que uma das principais dificuldades da campanha foi explicar à população sobre o aumento do IPTU. “Realmente, tem que se fazer um estudo mais profundo e verificar o que aconteceu para que não exista discrepância nos valores” aponta.

Para ele, com o fim da eleição, é importante que os “palanques eleitorais” sejam desmontados para que todos possam trabalhar por um bem comum, que é pensar no município como um todo.

RELACIONAMENTO COM O EXECUTIVO

Sobre seu relacionamento com o Executivo, Tabalipa garante que continuará tendo harmonia, respeito e, principalmente, independência entre os poderes. “Tudo o que for de bom para o município, terá o meu aval. É natural existir divergências, mas é importante a harmonia”, ressalta.

MESA DIRETORA

Com relação à Mesa Diretora, Tabalipa disse que tem interesse na presidência da Casa de Leis, mas isso deve ser em consenso com os demais colegas do parlamento. “Reforço que tudo tem que ser voltado aos anseios da população e crescimento de Vilhena”, garante.

MENSAGEM

O parlamentar finalizou agradecendo os eleitores que votaram nele. “A palavra certa é gratidão às pessoas que acreditaram em mim, do meu trabalho no Legislativo e as propostas que apresentei na campanha. Vamos honrar cada voto que tive nas urnas. O vereador e o prefeito são servidores públicos que devem servir à sociedade”.