Com apoio do deputado estadual Luizinho Goebel (PV), quatro candidatos a prefeitos e vários vereadores foram eleitos e reeleitos no Cone Sul do Estado de Rondônia no último domingo 15. O resultado das urnas reforça a credibilidade que o parlamentar tem na Região Sul do Estado, fruto de um mandato comprometido com a população rondoniense.

Neste ano o deputado Luizinho deu início a uma série de viagens ao interior do Estado para ouvir os anseios da população, e contribuir com a campanha de alguns candidatos. O efeito destas reuniões foi comprovado com o resultado das eleições.

Os prefeitos eleitos são: Eduardo Japonês (PV) de Vilhena, Lisete Marth (PV) de Cerejeiras, Izael Dias Moreira (PP) de Cabixi e Sheila Flávia Anselmo Mosso (DEM) de Chupinguaia. Eles integram a lista de candidatos que contaram com o apoio do parlamentar e saíram vitoriosos.

O parlamentar que está em seu quarto mandato como deputado na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia atuou fortemente em municípios do Cone Sul, buscando continuar ampliando sua base com foco em 2022.

Além das prefeituras, Goebel apoiou vereadores que foram eleitos e/ou reeleitos para atuarem nas Câmaras Municipais. “O trabalho está só começando e eu estarei ao lado das lideranças nos próximos anos, buscando melhorias para a vida da população rondoniense”, salientou Luizinho Goebel.