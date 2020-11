Seis dos oito acadêmicos convocados na última semana pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia para estágio no Fórum “Des. Leal Fagundes”, em Vilhena, são acadêmicos de direito da Unesc. Os alunos foram aprovados no último processo seletivo realizado pelo TJRO e cumprirão jornada diária de cinco horas, totalizando vinte e cinco horas semanais.

De acordo com o Tribunal de Justiça do Estado, “o estágio visa proporcionar a complementação do ensino e aprendizagem aos estudantes de nível médio e superior, constituindo-se em instrumento de integração em termos de aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e de relacionamento humano”.

Os alunos matriculados na Unesc e convocados pelo TJRO são Sintia Roberta Ely Macedo, Thalita Laisla Silva Santos, Tatiana Soares Da Silva Skiavine, Ingrid Novo Sampaio Pereira, Luana Cabral Vieira Cardozo e Douglas Alisson Hoffmann.

Esta não foi a primeira convocação feita pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Do total do seletivo de recrutamento de estagiários, ocorrido em 2019, 22 foram aprovados, 11 são acadêmicos da Unesc.

“O sentimento é de muita felicidade, pois são acadêmicos muito dedicados, focados e que buscam aprender cada vez mais, algo que o estágio irá proporcionar. A convocação vem coroá-los por toda dedicação e seriedade acadêmica. Torço para que aprendam e se desenvolvam cada vez mais”, destacou Vitor de Medeiros Marçal, coordenador do curso de direito da Unesc em Vilhena.

Luana Cabral Vieira Cardozo, acadêmica do 4º período de direito da Unesc, está entre os estagiários convocados pelo TJRO. Para ela, esta será uma oportunidade que pretende aproveitar ao máximo. “Acredito que o estágio contribuirá para a construção de conhecimentos e experiências, tanto para o presente quanto para o futuro, trazendo a oportunidade para desenvolver cada vez mais nossas perspectivas sobre o direito. A aprovação no estágio foi fruto dos ensinamentos passados pelos docentes, então é em razão do trabalho deles é que estamos aqui”, enalteceu a acadêmica.

Sobre o curso de direito da Unesc, a acadêmica rende elogios. “O curso tem professores muito capacitados, que não apenas nos transmitem conhecimentos, mas também demonstram empatia em relação aos discentes. O professor Vitor, coordenador do curso, por exemplo, sempre está estimulando os alunos a participarem de atividades e eventos que nos permitem cada vez mais subir um degrau em nossa formação. Então creio que a Unesc, em especial os professores, são os nossos motores propulsores”, finalizou.

VESTIBULAR UNESC DIGITAL

Já estão abertas as inscrições para o novo processo seletivo da Unesc Rondônia, para ingresso no primeiro semestre de 2021. A Unesc oferece mais de 30 cursos de graduação, nas unidades de Cacoal, Porto Velho, Vilhena e agora também na nova unidade de Ji-Paraná.

As inscrições podem ser feitas de forma online pelo portal do Vestibular www.vestibularunesc.com.br e também na secretaria acadêmica das unidades da Unesc em Rondônia. No momento da inscrição, o candidato poderá optar também pelo ingresso via nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O novo processo seletivo será digital, trazendo ainda mais comodidade e segurança aos candidatos neste momento de pandemia.