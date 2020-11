Mais uma vez a cafeicultura de Rondônia se destaca no ranking nacional e dessa vez foi pelo “Coffee of The Year 2020 (COY)”, concurso que reúne os melhores cafés do Brasil, realizado anualmente em Minas Gerais, organizado pela Café Editora. Ediana Capich, do Sitio Santo Antônio em Novo Horizonte do Oeste, foi premiada em primeiro lugar na categoria menção honrosa “Fermentação Induzida para Canéfora”.

O resultado foi divulgado, na noite de sexta-feira 20, em cerimônia transmitida ao vivo, durante a Semana Internacional do Café. A vencedora ficou entre as finalistas com mais três mulheres e um indígena do Estado de Rondônia.

No total, Rondônia enviou 20 amostras de cafés, cinco foram classificados para a grande final. Um dos maiores eventos de café no mundo, o evento, neste ano, fracionou ainda mais as categorias de canéfora: natural e fermentação induzida.

O evento que ocorreu na noite passada elegeu, ao todo, dez melhores da categoria Arábica, cinco da Canéfora, três menção honrosa da Fermentação Induzida Arábica e três menção honrosa Fermentação Induzida Canéfora.

A Canéfora é a espécie predominante no Estado. A categoria ‘Fermentação Induzida para Canéfora’ que a cafeicultora garantiu o 1º lugar, trata-se do café que foi colhido e colocado em recipiente a fim de fermentar por alguns dias, ou seja, um processo diferenciado. Diferentemente do natural, que é colhido maduro e colocado para secar imediatamente.

Na expectativa, reuniram-se ainda nesta sexta-feira (20), em Rolim de Moura, o vice-governador de Rondônia, Zé Jodan; titular da Secretaria Estadual da Agricultura (Seagri), Evandro Padovani; agrônomo da Seagri que também é avaliador da qualidade do café, Janderson Dalazen e a equipe técnica da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater) para acompanhar o resultado. “Estamos na torcida como se fosse uma final da Copa do Mundo”, mencionou, o vice-governador, antes da apuração.

Após Rondônia ganhar destaque como vencedor, Janderson Dalazen, ficou otimista com o resultado. “É um feito inédito para o Estado, em outras edições já tínhamos participado e fomos classificados em 2º e 5º lugar no melhor café canéfora, mas esse ano levamos a melhor”, afirma Janderson, destacando que a cafeicultora premiada é da agricultura familiar.

Para o secretário da Seagri, Evandro Padovani, o resultado se deve ao ótimo trabalho que começa desde a produção de mudas, boas práticas levadas ao pequeno agricultor, assistência técnica adequada, novas tecnologias, capacitação dos produtores, entre outros. Isto faz com que os produtores adquiram novas metodologias de produção de café a fim de melhorar a produtividade e, principalmente, a qualidade.

“A premiação é um grande avanço e histórico para Rondônia. Isso é resultado da revitalização da cafeicultura, um trabalho que vem sendo feito há mais de anos no Estado de Rondônia. É bom para Rondônia abrir para mercado nacional e internacional”, pontua, o secretário da Seagri.

O anúncio da vencedora foi apresentado pela diretora de conteúdo Café Editora, Mariana Proença, que demonstrou felicidade pelo resultado. “Imagina a festa aí em Rondônia que é uma região que sempre participa da “Coffe of The Year”, super animada, que está com as bandeiras fazendo toda festa (…) a gente adora essa espontaneidade. Parabéns por esse prêmio”, pontuou, apontando o merecimento pela vitória.

RONDÔNIA É DESTAQUE NA CAFEICULTURA EM 2020

Rondônia cada vez mais vem se destacando no café no Brasil, ainda nesse ano, duas cafeicultoras garantiram prêmios do maior concurso de robusta do Brasil, com pontuação acima de 90 pontos, o 5º Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Café de Rondônia (Concafé).

Dessa vez foi o concurso e a premiação COY, que tem por objetivo escolher os melhores cafés arábica e canéfora do Brasil por voto do povo e avaliação de juízes. Com intuito de promover o desenvolvimento, assim como aprimorar a produção, a premiação serve de vitrine e a classificação somente demonstra que Rondônia tem ganhado posição de referência no setor cafeeiro mundial.