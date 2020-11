A técnica em enfermagem e candidata a vereadora Laudiceia Fermino da Paz Dias Pena (MDB) que recebeu 59 votos agradeceu a população pela oportunidade e confirmou que em 2022 concorrerá ao cargo de deputada estadual.

“Venho agradecer a todos que me receberam em suas casas, dizer que não obtive o resultado esperado durante a campanha, antes de tudo pedi a Deus, e a voz do povo é a de Deus, perdi a batalha mas não a luta. Para quem esteve comigo, vestiu minha camisa e me apoiou publicamente meu muito obrigado, e você que não me deu seu apoio peço mais uma chance em 2022, onde estarei pleiteando novamente como deputada estadual”, destacou ela.

Na oportunidade, Laudiceia agradeceu também o apoio do deputado Lucio Mosquini e senadores Marcos Rogério e Marinha Raupp durante a campanha.