Na manhã da segunda-feira, 30, policiais militares do 3º BPM realizaram formatura militar alusiva aos 45 anos da Polícia Militar do Estado de Rondônia.

A cerimônia aconteceu no pátio da sede do batalhão, em Vilhena.

O Chefe do Estado Maior, Coronel PM Vanderley da Costa, representando o Comandante Geral da PMRO, presidiu a cerimônia, acompanhado do Comandante Regional de Policiamento III, Coronel PM Paulo André Santos de Souza e do Major PM Helberth Aldimas Soares Ferreira, que atualmente responde pelo comando do 3º BPM.

Diferentemente dos outros anos, o evento contou apenas com a presença de autoridades militares, seguindo as normas sanitárias do protocolo de combate ao Covid-19.

A tropa foi composta pelos militares do serviço administrativo, operacional e do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) da unidade. A intercessão ecumênica foi realizada pelo pastor Vanderlúcio Nascimento, da Comunidade Adorai.

Condecorações

Foram contemplados com a “Medalha do Mérito do Batalhão Governador Jorge Teixeira”, durante a solenidade, o Coronel PM Vanderley da Costa, Chefe do Estado Maior; o Capitão da Força Aérea, Davy Anderson de Andrade e o 2º Tenente do Exército Brasileiro, Ivênio Alves dos Santos.

Na ocasião 30 Policiais Militares do 3º BPM foram agraciados com medalha “Mérito Forte do Príncipe da Beira”, maior comenda da corporação e que se destina a distinguir e galardoar, anualmente, personalidades e instituições civis e militares que tenham prestado relevantes serviços à Polícia Militar do Estado de Rondônia.