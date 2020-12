No Maracanã, o Flamengo enfrenta o Racing pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América, a partir das 21h30 da noite desta terça-feira (01).

A Rádio Nacional transmite a partida ao vivo a partir das 21h, com narração de Rodrigo Campos, comentários de Mário Silva, reportagens de Rafael Monteiro e plantão de Luiz Ferreira. Depois de empatar em 1 a 1 na Argentina, a equipe brasileira tem a vantagem de se classificar se empatar por 0 a 0, já que o gol fora de casa é critério de desempate nas competições organizadas pelo Conmebol. Para esse importante confronto, o clube carioca chega descansado depois de folgar no último final de semana pelo Campeonato Brasileiro. A partida prevista para essa rodada, que seria contra o Grêmio, foi adiada e ainda não tem previsão para ser disputada.

Apesar da semana inteira que teve para preparar a equipe, o técnico Rogério Ceni continua com vários problemas. O artilheiro Gabriel Barbosa sentiu um desconforto muscular, não participou de alguns treinos e segue sendo dúvida. O zagueiro Rodrigo Caio, que está em processo de recuperação de uma lesão na panturrilha, continua no recondicionamento físico.

Enquanto isso, o centroavante Pedro, que teve uma lesão muscular de grau 2 enquanto estava com a Seleção Brasileira na última janela das Eliminatórias, conseguiu participar de todas as atividades com o grupo e é o atleta mais perto de jogar. O lateral-direito Maurício Isla é outro que tem boas chances de atuar. O chileno está se recuperando de um edema na coxa esquerda, mas participou de algumas atividades com o restante do elenco durante a semana.

Enquanto o Flamengo esteve fora do campo desde a partida de ida na Argentina, o Racing jogou no sábado (28) pelo campeonato local. Em uma partida marcada por diversas homenagens ao ídolo argentino Diego Maradona, falecido na quarta-feira (25), o técnico Sebastián Beccacece poupou praticamente todos os jogadores considerados titulares.

Mesmo assim, a vitória veio pelo placar de 1 a 0 sobre o Union, com o gol marcado pelo Alcaraz aos 40 minutos do primeiro tempo. Apesar da vitória, o time segue na lanterna do grupo A do campeonato argentino com apenas três pontos em cinco jogos e já está eliminado da competição.