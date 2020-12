A vítima procurou a delegacia de Polícia Civil e contou que publicou na internet que seu carro Fiat Uno Miller estava a venda, uma pessoa por nome Eduardo entrou em contato com o vendedor e disse que era morador de Porto Velho e estava interessado em comprar o veículo para saldar uma dívida com um ex-funcionário, no qual ele identificou por Rogério Ramos de Almeida, e acertaram o negócio no valor de R$ 16.200,00.

Com isso, ficou acordado que Rogério buscaria o veículo. Contudo, na terça-feira, 1, Rogério compareceu em Cerejeiras e encontrou a vítima para acertar detalhes e pegar o carro.

Nesse tempo, a vítima preencheu o recibo em nome Rogério, que foi ao banco e teria feito uma transferência para conta da vítima no valor de R$ 16.200,00 – enviando via WhatsApp para a vítima uma imagem de um suposto recibo.

Acreditando que o deposito era mesmo verdadeiro, a vítima entregou o carro até então, ao comprador que foi embora com o veículo. Só após percebeu que tinha caído num golpe.