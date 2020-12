Uma loja de eletrodomésticos na cidade de Cerejeiras foi alvo de um ladrão que entrou pelo telhado e furtou cerca de 28 aparelhos celulares.

De acordo com as informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o gerente da loja chamou a Polícia Militar (PM) e contou que ao abrir o estabelecimento notou que as gavetas onde ficam os aparelhos estavam abertas e vazias.

Logo após percebeu que quem furtou os celulares havia entrado na loja pelo telhado. As câmeras de segurança gravou a ação do marginal que invadiu o local rastejou e desligou as câmeras por volta das 02h30 da madrugada.

Com isso, os militares passaram a percorrer estabelecimentos próximos que há câmeras de segurança e descobriram as ruas e avenidas que o ladrão havia passado e numa das imagens conseguiram ver claramente a cor e tipo de roupa que ele usou na ação.

Contudo, uma mulher entrou em contato com a PM e disse que sua filha foi brincar em frente de casa e encontrou um saco de lixo de cor preto pendurado numa árvore de Jambo ao lado do Hotel Brasil com vários celulares dentro.

Todavia, a PM havia recebido uma denúncia que no Hotel Líder em frente a Praça da Bíblia havia uma pessoa que dias atrás teria tentando furtar uma casa. Com isso, a polícia chegou ao suspeito que a principio negou o fato, mas os militares encontraram as roupas usadas por ele na ação, que ainda estavam molhadas, pois na hora da fuga chovia muito na cidade.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi levado para delegacia de Polícia Civil juntamente com 28 aparelhos celulares recuperados pela PM.