Com o objetivo de proporcionar a capacitação profissional para o magistério de ensino superior, a partir da reflexão sobre a prática pedagógica, a Unesc lançou neste semestre uma pós-graduação voltada para a atualização de conteúdos relacionados à concepção teórico-metodológica que norteia o curso, preparando ainda melhor os profissionais para atuar na docência.

A especialização em “Formação Docente: Metodologias Inovadoras e Novas Modalidades de Ensino” é composta por 360 horas, divididas em 15 módulos quinzenais. Quarenta vagas estão sendo disponibilizadas pela Unesc para ingresso neste curso de pós-graduação. Vale ressaltar que a instituição oferece 15% de desconto para egressos dos cursos de graduação ou pós-graduação da Unesc.

O curso oferecido pela Unesc é autorizado e estruturado de acordo com o que dispõe o Conselho Nacional de Educação e dentro da sua matriz curricular oferece disciplinas como Políticas Públicas do Ensino Superior, Gestão, Organização e Legislação na Educação, Psicologia da Educação, Novas Tecnologias da Informação e Comunicação, Tendências Curriculares no Ensino Superior, Práticas da Educação Inclusiva no Ensino Superior, Metodologias Ativas na Educação Superior, Ensino híbrido e Ensino Remoto Emergencial, entre outras disciplinas.

As inscrições para o curso de pós-graduação em “Formação Docente: Metodologias Inovadoras e Novas Modalidades de Ensino” podem ser feitas pelo portal da Unesc ou diretamente no link: https://ofertas.unescnet.br/ posdocente