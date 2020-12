Durante uma entrevista na rádio Positiva FM realizada na quarta-feira 09, o gerente do Banco da Amazônia (Basa) em Vilhena, Carlos Henrique Salvador, agradeceu a parceria com o governo do Estado, por meio do trabalho realizado este ano com a Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater).

“Gostaria de agradecer ao governo de Rondônia que tem sido um grande aliado na assessoria do crédito, buscando novos clientes e propostas para que o Banco da Amazônia continue levando mais recursos para aos produtores rurais do Cone Sul”, disse o gerente na entrevista à rádio de Vilhena.

Ainda de acordo com o representante do Basa, em 2020, apesar do ano pandêmico, a instituição financeira continuou firme em levar informações e crédito ao pequeno agricultor, contribuindo para desenvolver da região, gerando emprego e renda para as famílias contempladas.

“A parceria com a Emater tem sido muito positiva, porque tem nos ajudado a chegar com eficiência ao pequeno produtor. Sozinho, por exemplo, o banco não conseguiria atender toda essa demanda”, explicou Carlos Henrique.

Sobre os investimentos realizados no Cone Sul, ele informou que a instituição já disponibilizou mais de R$ 8,5 milhões, contemplando mais de cem projetos. Na região, o Basa conta com duas agências para atender os sete municípios, sendo uma em Vilhena e outra em Cerejeiras.

Ao participar do programa de rádio “Emater e o Campo”, trabalho que tem à frente o gerente do escritório local da autarquia em Vilhena, zootecnista Cleverson Oliveira, o gerente da instituição financeira voltou a destacar a parceria com o governo de Rondônia, oportunidade em que reforçou as linhas de créditos para os produtores rurais, as modalidades de financiamentos, as taxas de juros, os prazos, os impactos da inadimplências e todas as demais demandas que o banco atende na região sul de Rondônia.