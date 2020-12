Todas as organizações gostam de ter parceiros confiáveis e capazes, responsáveis e estáveis. Nesse processo, todos anseiam por decisões acertadas e por minimizar erros.

Sempre que estamos em busca de um novo parceiro comercial, é imperioso reconhecer que temos uma árdua e complexa tarefa. A associação com o ímpio é incompatível com a justiça. Tais relacionamentos dificilmente prosperam.

Durante a entrevista de um candidato a parceiro, há pessoas que tem o hábito de ir antecipando a eles seus princípios éticos, antes mesmo de ouvi-los. Essa não é uma atitude recomendável, nem sábia. Existem estratégias melhores. É recomendável ouvir mais e falar menos. Não podemos confundir humildade com ingenuidade. A linha que os separa é muito tênue.

Neste assunto, boas decisões devem ser precedidas de habilidade interpessoal. Inicialmente é recomendável fazer uma definição concisa do que sua empresa entende por ética profissional. Diferentes pessoas possuem diferentes conceitos para as mesmas questões. Se você fizer isso corretamente, terá dado um passo importante para uma boa avaliação. O bom nome vale mais do que muitas riquezas.

Na outra cadeira pode estar sentada uma pessoa com princípios e valores distintos dos seus. Se ele estiver interessado no que você tem a lhe oferecer, é possível que faça um esforço para repassar-lhe uma imagem compatível com o que você deseja, ainda que oposta à sua personalidade.

Precisamos estar atentos para não sermos envolvidos com pessoas com perfil ético diferente daquele que sua empresa tem. Há pessoas habilidosas em falsear e mesmo esconder a verdade. Ser estimado é melhor do que o metal precioso. Aplica teu coração ao conhecimento e à pureza.

Há um perigo quando falamos mais do que ouvimos. A escolha de um bom parceiro tem de ser feita passo a passo. É como um namoro. Há necessidade de um determinado retorno, a tudo aquilo que oferecemos ao outro. O rico e o pobre, o culto e o inculto estão no nosso cotidiano. Precisamos aprender a conviver com eles, pois ambos foram feitos pelo mesmo Criador.

A experiência tem mostrado um número acentuado de escolhas impróprias. Às vezes é motivada por inexperiência e outras vezes por ingenuidade. Necessitamos combater ambos. Há casos em que o entrevistador aprecia um ou outro aspecto da pessoa entrevistada e então, antes de prosseguir na abordagem, já conclui que ambos concordam no essencial. Mas isso é um erro. É preciso um exame detido e amplo para prevenir equívocos. Atenção porque a verdade pode ser manipulada.

No mundo dos negócios há certa carência de valores e ética. A propósito, nossa vida profissional deve ser uma extensão natural de nossa vida espiritual. Eu creio nisso.