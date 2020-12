A professora Edilene de Jesus de Araújo, da Escola Municipal Marizete Mendes, irá realizar um pit stop nesta terça-feira, 15, das 08h as 12h – para encerrar o projeto “Bem estar é saúde”, que teve inicio no dia 11 de setembro de 2020.

O evento acontece em frente a escola na Rua Domingos Linhares, 450 – Centro, Vilhena – RO. A promoção da saúde e bem estar na infância e adolescência representa um grande desafio e as aulas de educação física nas escolas são fundamentais para contribuir com esta promoção, acreditando que através destas aulas é possível desenvolver um trabalho que possibilite uma educação baseada na promoção da saúde e bem estar sensibilizando e motivando os alunos para a importância dos cuidados corporais, através da prática de atividades físicas, aliada a uma alimentação balanceada e saudável.

Com isso, a professora Edilene de Jesus de Araújo, regente das aulas de educação física no período matutino na Escola Municipal Marizeti Mendes de Oliveira, mesmo neste período tão singular a educação esta vivendo quando as aulas presenciais estão suspensas e acontecem em casa com a mediação da família, não desanimou e junto com suas turmas esta desenvolvendo o projeto “Bem estar é saúde”.

De forma interdisciplinar envolvendo as disciplina de ciências e educação física, recebendo o apoio das professoras Ivanir 2”A”, Eliane“2B”, Aline 3”A”, Leandra “3B”, Nilma “4B”, Roseana “4A”, Marinez “5B” e Tânia “5A” . Coordenado pela professora Edilene de Educação Física este projeto fez parte das aulas não presenciais dos dias de quinta e sextas-feiras, pais ou responsáveis durante o período de três meses.

Os alunos conheceram e trabalharam com as propriedades da pirâmide alimentar brasileira, utilizaram os encartes de promoções de supermercados locais para confeccionarem sua pirâmide alimentar.

As crianças foram incentivadas a experimentar e explicar diferentes alimentos, confeccionar jogos, painéis, paródias, poesias a junto à professora de educação física brincar e interagir apresentando registros, postando uma foto para as professoras do ensino regular do 2º ao 5º anos e com sua própria autoria poemas, apresentação por escrito e gráficos, etc.

Nesta fase o professor selecionou vídeos, imagens, cartazes e até mesmo frutas para que os alunos se familiarizem com o tema. A professora regente da turma estimulou os discentes na apresentação do projeto e a compartilhar os registros feitos em seu caderno de ciências e educação física como por exemplo: 1. Qual alimento mais gosta? 2. Quais alimentos gostam menos? 3. Quais alimentos não gostam de jeito nenhum? Estimulou a oralidade através de contos e reconto de histórias alusivas ao tema. Foram postado no grupo Videoaula elaborado pela professora de educação física.

No segundo momento os professores envolveram os pais ou responsáveis no desenvolvimento do projeto. Essa participação foi no fornecimento de informação quanto ao gosto alimentar dos seus filhos ou até mesmo participar da aula, para relatar os hábitos alimentares do filho.

Estes momentos aconteceram online em uma roda de conversa com pais e filhos e o aluno através do Whatsapp. Foi ainda agregado ao projeto temas transversais, tais como: hábitos de higiene das mãos, higiene dos alimentos, higiene bucal e corporal. O projeto se encerrará amanhã 15 de dezembro, com um pit Stop na frente da escola quando todos os alunos que participaram do projeto receberão uma máscara personalizada como lembrança do projeto.

A professora Edilene idealizadora do projeto diz que o desenvolvimento das ações do projeto foi um sucesso e que deve este sucesso a interação que ocorreu entre família e escola mesmo de forma remota e virtual ambos atuaram no processo de aprendizagem e aquisição de conhecimentos para hábitos de vidas mais saudáveis como a prática de atividades físicas e alimentação equilibrada. “Agradeço a toda equipe gestora da escola que em muito é também responsável por mais este projeto desenvolvido”.

