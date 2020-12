Inaugurou em Porto Velho no último dia 12, um novo conceito em estética.

Com visão de cuidar do paciente em todos os ângulos, a Sunflower, desenvolveu protocolos exclusivos e totalmente personalizados com toda a equipe em prol do melhor resultado para você!

Biomédica Esteta

Esteticista

Nutricionista

Psicólogo

Personal Trainer

Personal Yoga

Personal Bronze

Terapeuta Holístico

Fitdancer

Maquiadora

Nail Designer

Micropigmentadora

A Sunflower está localizada na Avenida Pinheiro Machado, 2671 – bairro São Cristóvão, próximo a Kia Motors.

Ligue e agende seu horário: (69) 9-9333-6504 ou (69) 3229-6504.